Ein Arzt und eine Krankenschwester hätten noch an der Küste sofort Erste-Hilfe-Massnahmen für den Mann ergriffen, bevor Sanitäter eintrafen. Doch sei er am Ende seinen schweren Verletzungen am Bein erlegen, hiess es in der Mitteilung vom Samstag. Es war der vierte tödliche Hai-Angriff in diesem Jahr in den Gewässern Australiens.

(SDA)