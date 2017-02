Tausende Demonstranten in Albanien fordern Rücktritt der Regierung

Lulzim Basha von der im Mitte-links-Lager angesiedelten Demokratischen Partei warf dem sozialistischen Regierungschef vor, Armut und Korruption verstärkt zu haben. "Ramas Regierung muss gehen, die Zeit ist gekommen, um die zu stürzen", rief er den Demonstranten zu. In dem südosteuropäischen Land stehen regulär am 18. Juni Parlamentswahlen an.

Rama habe Albanien in Armut und Korruption versinken lassen und "in eine Sackgasse" geführt, sagte Basha. Er habe damit viele Bürger zum Verlassen des Landes gezwungen.

Die Demonstration verlief weitgehend friedlich, einige Demonstranten warfen jedoch Rauchbomben. Eine Gruppe baute ein riesiges Zelt auf, in dem nach ihren Angaben bis zu tausend Menschen Platz haben. Sie kündigten an, auf dem Platz zu campieren, bis ihre Forderungen erfüllt seien.

Das zu Zeiten des Kommunismus streng abgeschottene Albanien ist ein EU-Beitrittskandidat und hofft auf den Beginn von Beitrittsverhandlungen Ende dieses Jahres. Im vergangenen Jahr verabschiedete das Parlament eine von Brüssel verlangte Justizreform, um verstärkt gegen Korruption und organisierte Kriminalität vorzugehen.

