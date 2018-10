Tausende demonstrieren gegen bosnischen Serbenführer Dodik

Zwei Tage vor den Parlaments- und Präsidentenwahlen in Bosnien-Herzegowina haben Tausende Bürger gegen Serbenführer Milorad Dodik demonstriert. "Mörder, Mörder!", skandierten die Menschen am Freitagabend in Banja Luka, der Hauptstadt der serbischen Landeshälfte.