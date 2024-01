In Bellinzona sind am Samstag mehrere Tausend Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen die Sparpolitik der Tessiner Kantonsregierung zu protestieren. Schätzungsweise 5000 Personen zogen am Nachmittag in einer Demonstration vom Bahnhof bis zum Sitz des Staatsrats. Dort fand die Abschlusskundgebung statt.

20.01.2024 18:52