Tausende fordern in Brasilien Freilassung von Ex-Präsident Lula

Bei der Feier traten brasilianische Künstler auf, darunter auch der Musiker und Ex-Kulturminister des südamerikanischen Landes, Gilberto Gil. Das Festival begann am Samstagnachmittag und dauerte bis in die Morgenstunden am Sonntag.

Lula verbüsst seit Anfang April eine zwölfjährige Freiheitsstrafe wegen Korruption. Er soll von einem Bauunternehmen die Renovierung eines Luxus-Appartements angenommen haben. Lula weist die Vorwürfe zurück. Er sieht sich als Opfer einer Verschwörung rechter Politiker, der Justiz und der Medien und bezeichnet sich selbst als politischen Gefangenen.

Anfang Juli hatte ein Bundesrichter überraschend die Freilassung von Lula angeordnet, weil es keine rechtliche Grundlage für seine Inhaftierung gebe und der frühere Staatschef (2003- bis 2010) sein Berufungsverfahren auch in Freiheit abwarten könne. Später entschied der zuständige Gerichtspräsident allerdings, dass Lula vorerst in

(SDA)