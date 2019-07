Tausende Teilnehmer am 44. Paléo in Nyon

Zwischen dem 22. und 29. Juli sei kein grösserer Zwischenfall verzeichnet worden, teilte die Kantonspolizei in der Nacht auf Montag in einem Communiqué mit.

Während des Musikfestivals begangene Straftaten seien sehr gering für einen Veranstaltungsort gewesen, an dem sich täglich rund 50'000 Personen aufgehalten hätten. Dem Veranstalter seien 31 Delikte gemeldet worden, darunter 27 Diebstähle. Dies sei die geringste Zahl von solchen Vorfällen bei dem regelmässig stattfindenden Festival gewesen, erklärte die Polizei weiter.

Der ärztliche Dienst des Paléo-Festivals habe laut den Angaben der Polizei rund 3000 Menschen behandelt - hauptsächlich wegen leichter Fälle. Acht Personen seien zu einer Untersuchung beziehungsweise zu einer Behandlung in Spitäler der Umgebung gebracht worden.

Auch die Veranstalter zeigten sich mit dem diesjährigen Musik-Event zufrieden. So zeigte sich Festivalpräsident Daniel Rossellat am Sonntagnachmittag vor den Medien über den Ablauf des 44. Festivals erfreut, auch wenn die Veranstaltung für einmal nicht vollständig ausverkauft gewesen war. Es seien aber 99 Prozent der Tickets abgesetzt worden, erklärte er.

Musikalische Ausrufezeichen setzten die Shows von Twenty Øne Piløts, The Cure, Angèle und Soprano. Das Publikum fand auch Gefallen an der grossen Auswahl an Hip-Hop-Bands. Im Village du Monde überraschten die Gäste aus Quebec mit ihrer musikalischen Vielfalt. Les Cowboys Fringants eroberten mit ihrem frankokanadischen Chansons sogar die Grande Scène.

Vom 44. Paléo würden seine spontane Note und viele unvergessliche Momente in Erinnerung bleiben, hiess es weiter von Rossellat. Am Sonntagabend lockte zum Abschluss zudem der französische Sänger Patrick Bruel mit seinen Hits nochmals mehrere Generationen vor die grosse Bühne.

Das Paléo ist mehr als ein Musikfestival. Das weitläufige Gelände mit seinen zahlreichen Animationen zog auch in diesem Jahr wieder ganze Familien an. Neben der Musik verzauberten künstlerische, kulinarische, architektonische und utopische Projekte das interessierte Festivalvolk. Tausende bestiegen etwa auf einem spiralförmigen Weg die Pflanzentürme Utopia 2050 und machten dabei eine spektakuläre Reise in die Zukunft.

Die nächste Ausgabe des Festivals in Nyon ist vom 21. bis 26. Juli 2020 geplant.

(SDA)