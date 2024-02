Über die Beteiligung an der Alpine Air Ambulance AG steht der TCS auch in Konkurrenz zur Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega), die im vergangenen Jahr rund 20'000 Einsätze flog, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Zahlen von 2023, welche die Rega am Mittwoch bekannt will, bewegten sich auf ähnlichem Niveau wie im Rekordjahr 2022.