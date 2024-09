Der Softwareanbieter Teamviewer hält an seinem Finanzchef Michael Wilkens weitere drei Jahre fest. Der Vertrag des Managers wurde bis August 2027 verlängert, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Göppingen bekannt gab. Nach Unternehmensangaben leitet Wilkens seit September 2022 das Finanzresort des Spezialisten für Fernwartungssoftware.