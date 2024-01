Organische Umsatzwachstum im Plus

Daneben weisst Tecan auch noch das organische Umsatzwachstum aus. Dieses stieg in Lokalwährungen um 6,3 Prozent. Ausgeklammert wurden hierbei jedoch die Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen Umsatzes (Nettoeffekt ca. -58,5 Mio Fr.) wie auch die geringere Weitergabe von Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr (Nettoeffekt von -19,7 Mio. Fr.), heisst es erklärend. In seiner Guidance hatte das Unternehmen ein organisches Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.