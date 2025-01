Bis um 10.00 Uhr ziehen Tecan um 8,5 Prozent auf 231,40 Franken an. Die Aktien setzten damit den kurz vor Weihnachten angetretenen Aufwärtskurs fort. Allerdings hatten die Titel im gesamten Jahr 2024 gut 40 Prozent an Wert eingebüsst. Der Gesamtmarkt (SPI) steht am Berichtstag 0,19 Prozent höher.