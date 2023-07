Als möglicher Profiteur dieses Schrittes gilt laut Stanzl hierzulande die Deutsche Telekom , da ihre Tochter T-Mobile US im Nasdaq 100 stärker gewichtet werden könnte. In der Folge müssen Indexfonds und ETFs, die den Index mit der neuen Gewichtung replizieren wollen oder müssen, diese Aktien nachkaufen, während sie andere Aktien, die in ihrer Gewichtung sinken, verkaufen müssen./ck/stw/he