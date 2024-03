Der amerikanische Kongress hat einen teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA abgewendet. Am Freitagabend (Ortszeit) verabschiedete nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat ein Gesetz, das die Finanzierung einer Reihe von Ministerien und Bundesbehörden für den Rest des Haushaltsjahres - also bis Ende September - sicherstellt. Das Paket hat einen Umfang von mehr als 467 Milliarden US-Dollar (rund 427 Milliarden Euro). In der Nacht zum Samstag (Ortszeit) wäre es sonst zu einem sogenannten Shutdown gekommen, bei dem Teilen des Regierungsapparates das Geld ausgegangen wäre.

09.03.2024 15:04