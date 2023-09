Die Telekom will stattdessen Aktien über den Markt verkaufen, teilte das Dax -Unternehmen in einer eigenen Pressemitteilung mit. So sollen ab Anfang 2024 Aktien aus dem Bestand über den Markt verkauft werden, ohne die eigene Mehrheitsposition bei T-Mobile US zu gefährden. «Die genaue Anzahl von T-Mobile US-Aktien, die die Deutsche Telekom verkaufen wird, steht noch nicht fest», hiess es. T-Mobile US wolle zudem erstmals eine Dividende an die Mutter auszahlen.