Brulard verfüge über Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Management bei Software-, Infrastruktur- und Technologieunternehmen, wie der Bankensoftware-Hersteller am Dienstagabend mitteilte. Die vergangenen vierzehn Jahre sei er bei VMWare tätig gewesen, einem Unternehmen für Cloud Computing und Virtualization Software, das 2023 an Broadcom verkauft wurde.