Der Bankensoftwarehersteller Temenos und die auf digitale Transformationsdienstleistungen spezialisierte Bahwan CyberTek (BCT) weiten ihre Partnerschaft aus. BCT mit Sitz in Singapur wird das Multi-Country Model Bank-Angebot von Temenos künftig in Indien, Sri Lanka, Nepal, Bangladesch, Kambodscha, auf den Philippinen und in Taiwan weiterentwickeln und vermarkten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.