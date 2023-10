Der US-Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal weniger Autos ausgeliefert als erwartet. Insgesamt gingen 435 059 Fahrzeuge an die Kunden, wie das Unternehmen am Montag in Austin (Texas) mitteilte. Das war weniger als im Vorquartal, Tesla begründete das mit Produktionsunterbrechungen für den Austausch von Maschinen in Fabriken. Analysten hatten zuvor mit rund 20 000 mehr verkauften Autos gerechnet. Die Tesla-Aktie fiel an der US-Börse nach Handelsbeginn um 2,7 Prozent.

02.10.2023 15:48