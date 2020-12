Tessiner Architekt Luigi Snozzi mit 88 Jahren gestorben

Am 29. Juli 1932 in Mendrisio TI geboren, zählte Luigi Snozzi zu den Hauptvertretern der Neuen Tessiner Architektur. Ursprünglich wollte er Tierarzt oder Maler werden. Dann lernte er den Architekten Peppo Brivio kennen und studierte an der ETH in Zürich. 1958 eröffnete er sein eigenes Büro in Locarno, später temporäre zusätzliche Büros in Zürich und Lausanne.

1985 übernahm Snozzi eine Professur an der EPFL in Lausanne, wo er bis 1997 lehrte. 1996 vertrat er die Schweiz an der Architekturbiennale in Venedig. 2018 wurde er mit dem Meret-Oppenheim-Preis geehrt.

