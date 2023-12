Steilemann warnte vor dem weiteren Abschalten von Chemieanlagen in Deutschland und verstärkten Investitionen im Ausland. Energie sei weiter zu teuer und mit der Haushaltskrise drohten nun noch höhere Stromkosten, da Bundeszuschüsse für die Netzengelte entfallen sollen. Ohnehin seien Strompreise für Grosskunden hierzulande fast viermal so hoch wie in den USA und knapp doppelt so hoch wie in Frankreich.