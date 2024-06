Im Schnitt verdienten Airlines zuletzt an jedem Passagier gut sechs Dollar, erklärte der Verbandschef bei der IATA-Generalversammlung am Montag in Dubai. Im laufenden Jahr dürfte der durchschnittliche Gewinn je Passagier um fünf US-Cent auf 6,14 Dollar steigen. Dies zeige, wie dünn die Gewinnspanne sei, sagte Walsh. Der Betrag reiche in vielen Teilen der Welt gerade mal für einen Kaffee.