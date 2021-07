The Raise of Blockchain – gesichert Investieren mit Blockchain-Technologie

Das weltweite wirtschaftliche Umfeld ist seit längerem von Unsicherheiten geprägt. Die Wirtschaftsentwicklung bewegt sich seitwärts. Überall herrscht Angst vor steigenden Zinsen. Jeder spürt die (unsichtbare) Inflation beim täglichen Einkauf, aber in den offiziellen Statistiken scheint diese (noch) nicht wirklich auf. Das Sparbuch oder vermeintlich sichere Anleihen bringen keine Erträge oder werden sogar immer häufiger mit Negativzinsen bestraft. Ein Ausweg für dieses Dilemma sind Aktien und Rohstoffe als Sachwerteanlagen kombiniert mit einer Beimischung von Kryptowährungen. Mit einer gut gemischten und professionell verwalteten Anlage kann auch der vorsichtige Kleinanleger von den durchwegs positiven Trends dieser Anlagen profitieren. Aktien ebenso wie Rohstoffe und Edelmetalle haben langfristig ein enormes Aufholpotential, die Kryptotechnologien behaupten sich immer mehr im Wirtschaftsleben: man erinnere sich beispielsweise an die Aufnahme von Bitcoins in Milliardenhöhe in die Bilanz des Unternehmens Tesla.

Warum sollen Kleinanleger nicht ebenso wie institutionelle Anleger von professionell verwalteten Anlagen mit entsprechendem Performance Potential und werthaltiger Güte profitieren und sowohl am Krypto-Hype als auch am Rohstoffpotential partizipieren? Die Antwort bietet ein in Edelmetallen, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie sowie Aktien breit investierter UCITS-Fonds, der genau diese Wirtschaftsbereiche abbildet und als Ergänzung in jedes zukunftsgerichtete Anlegerportfolio gehört. Durch breit gestreute und perfekt gemischte Anlagen im Blockchain Fund kann auch der zurückhaltende Anleger in diese Zukunftsmärkte unter kontrolliertem Risiko und auch mit kleinen Beträgen einsteigen und erfolgreich investieren.