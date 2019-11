Thyssenkrupp im Tal der Tränen - Dividende fällt aus

Dies sagte Merz am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz 2018/19. Wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt strich die frühere Bosch-Managerin die Dividende. Auch die Mittelfristziele würden nicht wie geplant 2020/21 erreicht.

Merz stellte eine Entscheidung über den Börsengang oder Verkauf der lukrativen Aufzugssparte für das erste Quartal 2020 in Aussicht und kündigte einen drastischen Stellenabbau in der Zentrale an.

Die 56-Jährige hatte Anfang Oktober die Führung des kriselnden Traditionskonzerns vom glücklosen Guido Kerkhoff übernommen. "Wir drehen gerade jeden Stein im Unternehmen um", betonte sie. Die Performance etlicher Geschäfte sei nicht zufriedenstellend.

Bereits am Vortag hatte Thysssenkrupp angekündigt, im automobilen Anlagenbau in Deutschland 640 Stellen zu streichen. In der Konzernzentrale werde binnen zwölf Monaten die Zahl der Mitarbeiter von knapp 800 auf 430 reduziert.

Schon Kerkhoff hatte angekündigt, 6'000 der 160'000 Jobs im Konzern zu streichen. Das alles kostet viel Geld. Thyssenkrupp hat für das laufende Jahr einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag für Restrukturierungen reserviert.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 fuhr der Konzern einen Nettoverlust von 304 Millionen Euro ein nach einem Fehlbetrag von 62 Millionen Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBIT) brach insbesondere wegen des schwachen Stahlgeschäfts und der Flaute beim Absatz von Autokomponenten auf 802 Millionen Euro von 1,4 Milliarden Euro ein.

Merz erwartet hier 2019/20 keine Besserung, sondern ein bereinigtes EBIT-Ergebnis auf Vorjahresniveau. Der Nettoverlust werde wegen der Restrukturierungen noch höher sein als zuletzt.

