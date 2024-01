Der Industriekonzern Thyssenkrupp verhandelt weiter mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH über eine Partnerschaft im Stahlgeschäft. Man führe «konstruktive und ergebnisoffene Gespräche», erklärte Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López in seiner am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung. Die Aktionärsversammlung ist für diesen Freitag in Bochum angesetzt.

29.01.2024 18:19