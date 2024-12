Laut Grimm hat sich die Marktlage in den vergangenen Monaten nochmals deutlich verschlechtert. Eine Besserung sei nicht in Sicht, sagte er der WAZ: «Wir befinden uns in einer ernsten wirtschaftlichen Lage und müssen überhaupt erst einmal dahin kommen, genügend Geld zu verdienen, um uns selbst zu finanzieren.» Daher habe man nicht viel Spielraum und auch nicht viel Zeit.