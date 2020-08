Tichanowskaja: "In Litauen fühle ich mich vollkommen sicher"

Die ins Exil nach Litauen geflüchtet belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja hat sich bei dem EU-Land für dessen Unterstützung bedankt. "In Litauen fühle ich mich vollkommen sicher. Ich sehe eine wohlwollende Haltung der Litauer, eine grosse Bereitschaft, uns zu helfen wie auch eine grosse Unterstützung für alle Menschen in Belarus", sagte Tichanowskaja in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der Agentur BNS.