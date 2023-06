Die 13. Anhebung der Leitzinsen durch die Bank of England in Folge sei unausweichlich, erklärt der Ökonom Suren Thiru vom Institute of Chartered Accountants in England and Wales mit Blick auf die hartnäckig hohe Inflation. Die englische Notenbank hat am Donnerstag den Leitzins entsprechend um 50 Basispunkte von 4,5 auf 5,0 Prozent erhöht. Ein solcher Schritt bedeutet für Eigenheimbesitzer, die Hypotheken mit variablem Zinssatz bedienen müssen, deutlich höhere Zahlungen. In Grossbritannien werden Immobilien meistens variabel finanziert. In der Schweiz beträgt der Anteil an flexiblen Saron-Hypotheken nur 20 Prozent, während 80 Prozent der Immobilienkredite eine feste, längere Laufzeit bei sogenannten Festhypotheken haben.