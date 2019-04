Im ersten Quartal wurde ein Überschuss von 3,6 Milliarden Dollar erzielt, wie GE am Dienstag in Boston mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte der angeschlagene Grosskonzern noch einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht. Der Umsatz fiel aber - insbesondere wegen anhaltender Schwierigkeiten in der Kraftwerksparte - um 2 Prozent auf 27,3 Milliarden Dollar.

Damit übertrafen die Quartalszahlen die Markterwartungen klar, die Aktie legt vorbörslich zeitweise um mehr als 10 Prozent zu. Das Unternehmen warnte aber vor Problemen wegen Boeings Unglücksfliegern der 737-MAX-Baureihe, die nach zwei Abstürzen weltweit mit Startverboten belegt wurden. GE, das gemeinsam mit dem Partner Safran die Antriebe für die Maschinen herstellt, hob die 737 MAX in einer Präsentation zum Finanzbericht explizit als "neues Risiko" hervor. Boeing hatte die Produktion zuletzt bereits deutlich gedrosselt.

(AWP)