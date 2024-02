Die Moody’s-Studie zeigt, wie wichtig, aber auch aufschlussreich Due-Diligence im Hinblick auf Geschäftspartner ist: So wies ein in China ansässiger Textil- und Bekleidungshersteller für 2019 einen Umsatz von über 2 Milliarden Dollar aus, obgleich er nur einen Mitarbeiter hatte. Tausende von Beispielen gibt es für Geschäftsführer, die jünger als fünf Jahre sind. Und eine Person hatte 5'751 Funktionen in 2'883 verschiedenen Unternehmen inne.