Das Urteil könnte die seit der Monsanto-Übernahme 2018 andauernden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten deutlich eindämmen. Ein Analyst von Deka Investment hatte bereits im Februar erklärt, dass eine vollständige Eindämmung der Rechtsrisiken entscheidend sei, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Auch JP Morgan sieht darin den eigentlichen Befreiungsschlag für den Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern. Dies wird sich in den nächsten Handelstagen beweisen.