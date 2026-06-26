Die Bayer-Aktie stieg am Donnerstagnachmittag um 17 Prozent und baute ihr Jahresplus auf 24 Prozent aus. Die Titel kosten nun rund 47 Euro, nachdem sie am Vortag noch bei 39 Euro in den Handel gestartet waren. Zuletzt hatten sie im Februar dieses Niveau erreicht.
Auslöser des Kurssprungs ist ein wichtiger Erfolg des deutschen Konzerns in den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Der Supreme Court entschied, dass die Zulassungsvorgaben von US-Bundesbehörden Vorrang vor den Gesetzen einzelner Bundesstaaten haben. Damit verlieren zahlreiche Klagen gegen Bayer wegen angeblich fehlender Krebswarnhinweise auf glyphosathaltigen Produkten ihre rechtliche Grundlage.
Bayer verweist darauf, dass die US-Umweltschutzbehörde (EPA) Glyphosat nicht als krebserregend einstuft und zusätzliche Warnhinweise daher nicht zulässig seien. Das Unternehmen erwartet, dass viele laufende Klagen abgewiesen und neue verhindert werden. Das bedeutet zwar nicht, dass Bayer sämtliche Rechtsrisiken bewältigt hat, dennoch werten Anleger die Entscheidung als deutliche Entlastung.
Auslöser des Grundsatzurteils war der Fall des Klägers John Durnell. Ihm waren im Oktober 2023 in St. Louis zunächst 1,25 Millionen US-Dollar zugesprochen worden, weil die Geschworenen Bayer zu einer Krebswarnung auf dem Unkrautvernichter Roundup verpflichtet sahen. Bayer zog den Fall anschliessend vor den Supreme Court, um eine Grundsatzentscheidung zu erwirken.
Das Urteil könnte die seit der Monsanto-Übernahme 2018 andauernden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten deutlich eindämmen. Ein Analyst von Deka Investment hatte bereits im Februar erklärt, dass eine vollständige Eindämmung der Rechtsrisiken entscheidend sei, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Auch JP Morgan sieht darin den eigentlichen Befreiungsschlag für den Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern. Dies wird sich in den nächsten Handelstagen beweisen.
(cash/AWP)