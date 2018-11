Das meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Kreise. Der Deal stehe kurz vor dem Abschluss und könne in Kürze bekannt gegeben werden. Die beiden Unternehmen wollten dies gegenüber der Agentur nicht kommentieren. LafargeHolcim hatte im Frühjahr angekündigt, sich von Vermögenswerten in Höhe von mindestens 2 Milliarden Franken zu trennen.

(AWP)