Das Bruttoinlandsprodukt in den 19 Euroländern stieg zwischen April und Juni um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten erwartet, dass die Währungsunion wie schon zu Jahresbeginn um 0,4 Prozent wächst. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die Wirtschaft um 2,1 Prozent zu. Der Handelskonflikt mit den USA und höhere Ölpreise haben zuletzt Unternehmen wie Konsumenten verunsichert.

Spanien etwa wuchs im Frühjahr so langsam wie seit vier Jahren nicht mehr. Dennoch gehört Spanien mit einem Plus von 0,6 Prozent zu den am schnellsten wachsenden Euroländern. Frankreich, die nach Deutschland zweitgrösste Volkswirtschaft des Währungsraums, schaffte dagegen nur 0,2 Prozent. "Wir werden die Wachstumsprognosen für 2018 überarbeiten", kündigte Finanzminister Bruno Le Maire nun im Fernsehsender BFM an. Grund dafür seien die "enttäuschenden Zahlen".

Die Daten für Deutschland werden erst am 14. August veröffentlicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sagt ein Plus von 0,5 Prozent voraus. Zu Jahresbeginn waren es 0,3 Prozent.

(Reuters)