2016: Das Börsenjahr der grossen und kleinen Überraschungen

Ein ereignisreiches Börsenjahr neigt sich dem Ende zu. Ein Börsenjahr auch, das mehrmals weniger turbulent verlief als angenommen. Brexit, Trump-Wahl und Renzi-Referendum wurden an den Finanzmärkten jeweils sehr rasch verdaut. Und doch geht die Schweizer Börse mit einem satten Minus in die Winterpause: Der Swiss Market Index (SMI) verliert im 12-Monats-Vergleich knapp 7 Prozent. Seit 2011 hat der Schweizer Leitindex kein ähnlich schlechtes Jahr mehr erlebt.

2016 geht zudem als ein Börsenjahr in die Geschichte ein, in dem sich Nebenwerte viel besser entwickelten als grosskapitalisierte Aktien wie Nestlé (-2 Prozent), Novartis (-15 Prozent) oder Roche (-16 Prozent). Das schlechte Abschneiden dieser drei Schwergewichte, die für rund 60 Prozent der SMI-Performance verantwortlich sind, ist der Hauptgrund für die negative Jahresbilanz der Schweizer Börse.

Wie sieht es diesbezüglich für nächstes Jahr aus? Die Pharma-Aktien Novartis und Roche gelten nach dem "Annus horribilis" vielerorts als Einstiegskandidaten. Mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 15 haben die Titel zumindest auf der Bewertungsseite Aufholpotenzial. Und Donald Trump soll die Basler Firmen an der längeren Leine halten als es seine Konkurrentin Hillary Clinton angedroht hatte. Allerdings ist derzeit noch nicht viel von einem Trump-Effekt zu spüren. Auch weil viele Anleger in Erwartung eines höheren Wirtschaftswachstums derzeit mehr auf konjunktursensitive als auf defensive Aktien setzen.

Bankaktien finden nicht aus dem Tief

Das müsste eigentlich den Banken in die Karten spielen. Doch auch die Grossbankaktien Credit Suisse (-26 Prozent) und UBS (-18 Prozent) haben ein Jahr zum Vergessen hinter sich. Trotz jüngster Zinserhöhung in den USA befinden sich die Zinsen auf globaler Ebene immer noch im Keller. Das drückt den Geldhäusern auf die Marge und erschwert ihnen zudem die dringend nötigen Umbauarbeiten. Ausstehende Bussen in unbekannter Höhe lassen die Investoren zusätzlich zurückschrecken. Ebenfalls ein schlechtes Jahr zogen die Uhrenhersteller Richemont und Swatch ein - seit 17 Monaten befinden sich die Schweizer Uhrenexporte im Sinkflug.

Die SMI-Siegerstory schlechthin schreibt die Biotech-Aktie Actelion. Übernahmephantasien haben die Basler in den letzten Wochen regelrecht in die Höhe katapultiert. Actelion ist rund 40 Prozent mehr wert als vor einem Monat. Jetzt noch einsteigen oder nicht? In der aktuellen Brautschau ist es unmöglich, den nächsten Schritt vorherzusehen. Die vielen kursierenden Gerüchte machen die Titel spekulativ und risikoreich.

Eher rational zu begründen sind die Kursgewinne der Industrietitel ABB (+25 Prozent) und Geberit (+20 Prozent). ABB-Aktionäre können sich nach Jahren des Kurszerfalls gar wieder über Preise von mehr als 20 Franken freuen. Inwiefern die beiden Unternehmen von Donald Trumps angekündigtem Infrastrukturprogramm profitieren werden, ist ungewiss. Klar ist jedoch, dass Europas grösster Sanitärtechniker Geberit schon lange auf operativer Ebene überzeugt, sich mit Blick auf das vierte Quartal aber eher vorsichtig äusserte.

Beste und schlechteste Aktien im SMI 2016

Top-Aktien Performance seit 01.01.16 in % Flop-Aktien Performance seit 01.01.16 in % Actelion +59 Credit Suisse -26 ABB +25 UBS -18 Geberit +20 Roche -16 Zurich +9 Novartis -15 SGS +8 Swatch -10 Swiss Life +7 Swisscom -9 LafargeHolcim +6 Richemont -8 Syngenta +4 Julius Bär -6 Givaudan +1 Adecco -3 Swiss Re -1 Nestlé -2

Quelle: cash.ch (Stand 23.12.16)

Wie bereits angedeutet, kommen die wahren Schweizer Überflieger-Aktien aus der zweiten Reihe. Von den zehn besten Titeln sind neun nicht im SMI. Industriewerte wie Gurit, Adval Tech, Arbonia Forster oder Bobst beenden das Jahr mit mehr als 45 Prozent Kursgewinn. Firmen, die sich offenbar gut mit dem starken Schweizer Franken arrangieren können und die in bestimmten Nischen zu den Marktführern gehören.

Ungewöhnlich für ein Finanzinstitut steht ganz oben in der Tabelle die Westschweizer Privatbank Banque Profil de Gestion (+180 Prozent). Nach einem verhaltenen Jahresstart stiegen die Titel im vierten Quartal sehr stark an. Zwar kehrte die Bank unlängst wieder in die Gewinnzone zurück. Aber häufig standen die Kurssprünge nicht im Zusammenhang mit Neuigkeiten. Am letzten Freitag etwa gewann die Gestion-Aktie 25 Prozent dazu. Das zeigt, wie stark die spekulativen Einflüsse auf den Kursverlauf sind – dementsprechend vorsichtig sollten sich Anleger auch in Zukunft verhalten.

Geschäft mit Lebensmitteln läuft rund

Daneben sorgte auch der Nahrungsmittelsektor für eine beeindruckende Performance (Nestlé ausgenommen). Orior (Convenience-Food, +23 Prozent), Bell (Fleischerverarbeitung, +27 Prozent) und die Milchverarbeiter Emmi (+35 Prozent) und Hochdorf (+80 Prozent) können nicht zum ersten Mal überzeugen. Im Fall von Hochdorf steckt viel Kursfantasie im Konzernumbau von Magermilchpulver in Richtung margenstarke Babynahrung.

Ganz hinten schliesslich reihen sich bekannte und weniger bekannte Sorgenkinder ein. Da sind einerseits die Finanztitel von Leonteq (-76 Prozent). Unlängst wurde der Kursrückgang des Derivat-Spezialisten nach einer Gewinnwarnung noch akzentuiert. Vorerst gilt hier: Hände weg. Vorsicht ist auch beim Meyer Burger (-62 Prozent) angebracht. Der Solar-Zulieferer braucht immer wieder frisches Geld, die Aktie ist nicht einmal mehr einen Franken wert. Auch die angeschlagene Accu-Holding (-90 Prozent) steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Zudem sorgte die Verhaftung ihres ehemaligen Chefs für Stirnrunzeln bei Anlegern.

Zehn beste und schlechteste Aktien im SPI 2016

Top-Aktien Performance seit 01.01.16 in % Flop-Aktien Performance seit 01.01.16 Banque Prof. Gestion +180 Accu Holding -90 Hochdorf +80 Swissmetal -82 Bachem +74 Leonteq -76 Arbonia Forster +66 Meyer Burger -62 Bobst +63 Orascom -56 Logitech +61 Gottex -45 Goldbach +48 Evolva -45 Adval Tech +47 Molecular Partners, EFG, Kuros -41 Aevis Victoria +46 Santhera -39 Gurit +44 Lifewatch -38

Quelle: cash.ch (Stand 23.12.16)