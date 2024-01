Hochrangige Besucher und eine vorgelagerte Konferenz verstärken diesen Effekt zusätzlich. Mit der Ukraine-Konferenz am Sonntag vor dem eigentlichen WEF-Start am Montag müsse das Sicherheitsdispositiv bereits einen Tag vorher bereits stehen, sagte Gesamteinsatzleiter Walter Schlegel am Freitag vor den Medien in Davos GR.