In diesem Zusammenhang sei eine Rückstellung von 3 Millionen Franken gebildet worden, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Damit werde die EBITDA-Marge im laufenden Jahr um rund 2,5 Prozentpunkte belastet.

Die Untersuchung der brasilianischen Behörden richtet sich gegen den Vertriebspartner Extera, den Medartis im Jahr 2017 übernommen hat. Im Zentrum stünden mögliche Preisabsprachen der ehemaligen Besitzer bei Ausschreibungen im Jahr 2012, hiess es weiter. Medartis arbeite in der Sache mit den brasilianischen Behörden zusammen.

In der Folge werde ein Betrag von 1 Million Franken an ausstehenden Zahlungen für die Akquisition von Extera einbehalten, schreibt Medartis weiter. Ausserdem würden weitere Schritte geprüft, um Entschädigungen von den ehemaligen Eigentümern von Extera einzufordern. Die aktuellen Geschäftsaktivitäten von Medartis in Brasilien seien jedoch nicht betroffen, und es werde weiterhin mit einer dynamischen Wachstumsrate von 25 Prozent gerechnet.

Unter Ausklammerung der Rückstellung bestätigt Medartis die Prognose für 2019. Gemäss dem Ausblick vom August erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 8 bis 10 Prozent in Lokalwährungen und eine EBITDA-Marge auf dem Niveau des ersten Halbjahrs, als diese 13 Prozent erreichte.

(AWP)