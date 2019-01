Daraus ergaben sich weitere Mittel in Höhe von netto 3,84 Millionen Franken, wie die Zuger Gesellschaft am Montag mitteilte.

er Zürcher Kantonalbank wurde als Lead Manager im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung und dem Börsengang an der Schweizer Börse SIX eine Platzierungsreserve im Umfang von 450'000 Aktien eingeräumt. Diese wurde nach Ablauf der Stabilisierungsphase am 4. Januar 2019 im Umfang von 271'000 Aktien zum Bezugspreis von 14,50 Franken ausgeübt.

Insgesamt habe Fundamenta damit 6'128'840 Namenaktien platziert, was 24,46 Prozent des Aktienkapitals entspreche - nach Vollzug der in Verbindung mit der Mehrzuteilungsoption voraussichtlich am 8. Januar 2019 durchzuführenden Kapitalerhöhung. Insgesamt fliessen dem Unternehmen somit 84,28 Millionen Franken zu.

Die Marktkapitalisierung liegt nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption zum Bezugspreis bei 363,26 Millionen, wie es weiter hiess. Am Freitag gingen Fundamenta mit 14,50 Franken aus dem Handel.

Seit dem 6. Dezember werden die neuen sowie die bisherigen Aktien der Gesellschaft an der SIX gehandelt.

ys/rw

(AWP)