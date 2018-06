Die Mittel sollen zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures in den Wachstumsmärkten für E-Transport und stationäre netzgebunden Speicher verwendet werden, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Fefam erhöht dabei seine Investitionen um weitere 20 Millionen Franken auf insgesamt 75 Millionen. Zudem verlängert der Aktionär eine neue bedingte Kreditlinie von 50 Millionen. Die Kreditlinie erfolgt auf Grundlage eines Right-of-First-Offers ("ROFO") für Fefam.

Wie bereits am 1. März angekündigt, bestätigte Leclanché, dass das Unternehmen ein unverbindliches Term Sheet mit einem möglichen strategischen Investor unterzeichnet hat, um die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf zwischen 100 Millionen und 125 Millionen zu erhöhen. Leclanché geht gemäss Mitteilung davon aus, dass die Verhandlungen abgeschlossen und eine endgültige Vereinbarung bis zum vierten Quartal 2018 getroffen werden kann.

"Diese umfangreiche Investition finanziert unseren Business Plan vollumfänglich bis ins Jahr 2020, in dem wir ein positives EBITDA erwarten", sagte in der Mitteilung Anil Srivastava, CEO von Leclanché.

Mit dieser Akquisitions- und Joint-Venture-Finanzierung wolle die Gesellschaft ihre Technologieführerschaft durch margensteigernde Akquisition(en) beschleunigen und ihre Marktanteile in Europa, Asien und Nordamerika im stationären netzgebundenen Speicher- wie auch im E-Transportgeschäft ausbauen, heisst es weiter.

Leclanché sei im Begriff, eine Energy Management Softwarelösung von einem Unternehmen in den USA zu erwerben, so die Gesellschaft weiter. Zudem befinde sie sich im fortgeschrittenen Stadium einer Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures in Indien.

