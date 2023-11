In Analystenkreisen werden die neuen Ziele mehrheitlich begrüsst, wenn auch teilweise als zu wenig ambitioniert bewertet. So heisst es etwa bei der ZKB, dass die überarbeitete Strategie eine Fortsetzung des «Erfolgsrezeptes der letzten drei Jahre» sei. Enttäuschend sei indes, dass beim anorganischen Wachstum weiterhin nur 1-2 Prozent an zusätzlichem Umsatz durch Zukäufe anpeilt würden. Hier hoffte man bei er ZKB auf ein «ambitionierteres» Vorgehen. Daher sei das Strategie-Update zwar konsistent, aber kein «grosser Wurf.»