Frisio will als neuer Chef das Wachstum der Geschäftseinheit weiter vorantreiben. Von den fünf Divisionen befinden sich mit Smart Power, Smart Buildings, Installation Products und Service deren vier im Wachstumsmodus, wie er in einem Gespräch mit AWP am Rande einer Medienveranstaltung im Raum Rom sagte. «Aber es ist wahrscheinlich, dass auch die fünfte Sparte Distribution Solutions bis Ende 2024 in den Wachstumsmodus wechseln wird», so Frisio.