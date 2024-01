Auch die Stimmung bei den deutschen Unternehmen dürfte schlecht bleiben. Am Donnerstag wird dazu der Ifo-Geschäftsklimaindex für Januar Signale liefern. Vor der Jahreswende hatte sich die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft überraschend eingetrübt - nach zwei Anstiegen in Folge. Am Freitag gibt der GfK-Index Aufschluss über das Konsumklima. Aus den USA stehen am Donnerstag die vorläufigen Zahlen zum US-BIP im vierten Quartal im Mittelpunkt.