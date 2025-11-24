So blickt die Unternehmensführung seit Anfang November wegen unverändert schwieriger Geschäfte mit Diabetesmitteln und Gewichtssenkern noch vorsichtiger auf das laufende Jahr. Zudem kürzte das Management um den erst seit Anfang August amtierenden Chef Maziar Mike Doustdar seine Investitionspläne. Die Dänen ringen seit geraumer Zeit mit der zunehmenden Konkurrenz durch den US-Hersteller Lilly . Auf dem wichtigen US-Markt machen ihnen zudem von Apotheken hergestellte billige Kopien das Leben schwer.