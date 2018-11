Diese Darreichngsform bezieht sich auf die Verabreichung des Medikaments per Autoinjektor in einer Einzeldosis.

Actemra wird bei der Behandlung von aktiver, systemischer, juveniler idiopathischer Arthritis von Kindern ab zwei Jahren eingesetzt, wie Roche am Montag mitteilte. Actemra darf dabei als einziger Wirkstoff verabreicht werden oder auch in Kombination mit Methotrexate.

Actemra ist in verschiedenen Verabreichungsformen in den USA, Europa und Japan zugelassen. Erst im September wurde die subkutane Anwendung in den USA zugelassen.

(AWP)