Für Adam Tooze leben viele westliche Meinungsführer, Politiker, aber auch Anleger noch in einer Scheinwelt. Diesen Eindruck musste man erhalten, wer dem Vortrag des deutsch-britischen Historikers und Universitätsprofessors am Mittwoch am Institutional Money Kongress in Frankfurt zuhörte. Laut Tooze, der an der Columbia University in New York lehrt, gibt es auf der Welt eine Gemengelage von Konflikten und Kriegen, deren gefährlichkeit nicht genügend erkannt wird.