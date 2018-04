Der von China National Chemical kontrollierte Schweizer Pflanzenschutzkonzern könnte Zukäufe im Wert von 50 Millionen US-Dollar bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar tätigen, sagte CEO Erik Frywald in einem Interview in der New Yorker Zentrale von Bloomberg. Syngenta suche nach Zielen in den USA und Brasilien. Zudem werde auch nach Möglichkeiten für Pflanzenschutz-Deals in China Ausschau gehalten, sagte er.

Die Übernahme von Syngenta durch ChemChina für 43 Milliarden US-Dollar wurde im Januar abgeschlossen, und Frywald sagt, dass sein Unternehmen an mehreren Fronten voranschreite. Zu den obersten Prioritäten gehöre die Expansion in den Bereichen Mais, Soja, Gemüse und Sonnenblumen.

Im Februar schloss das Unternehmen den Kauf des Nidera-Saatgutgeschäfts von der Cofco Corp. ab. Letzten Monat vereinbarte Syngenta den Erwerb von Strider, einem brasilianischen Unternehmen, das Satellitenbilder von Pflanzungen anbietet. Der Zukauf werde die Datenmanagement-Tools von Syngenta für Landwirte verbessern, teilte das Unternehmen mit.

China mit grossem Potenzial

Während Syngenta global im ersten Quartal ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich verzeichnete, stieg der chinesische Umsatz um 25 Prozent, sagte Frywald. Das Land habe grosses Potenzial für Agrochemikalien, weil seine landwirtschaftlichen Erträge im Durchschnitt 20 Prozent niedriger seien als in den meisten anderen Ländern.

In der Tat wird China auch bei Produktivitätszuwächsen von Nahrungsmittelimporten abhängig bleiben. Der CEO von Syngenta sagte, dass eine einvernehmliche Lösung für den aktuellen Handelsstreit zwischen China und den USA erforderlich sei.

"Die Landwirtschaft in den USA sollte Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems", sagte Frywald.

(Bloomberg)