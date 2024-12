Sie haben in ihrer jüngsten Studie mehrere Finanzierungswege dargestellt. Vorweg: Die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent reduziert die Finanzierungslücke der AHV von 177 auf 144 Prozent des BIP. Sie wirkt so schwach wie keine andere Finanzierung via Mehrwertsteuer und Lohnbeiträge.