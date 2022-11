Das Unternehmen warnte vor einer Abkühlung der Nachfrage, nachdem in den vergangenen Monaten mehr als 100 Millionen Übernachtungen über die Plattform gebucht wurden - so viel wie noch nie in einem dritten Quartal. Ausserdem belaste der starke Dollar die Bilanz. Airbnb erwirtschaftet etwa die Hälfte seinen Umsatzes ausserhalb der USA. Im abgelaufenen Quartal steigerte AirBnB den Umsatz um fast 29 Prozent auf 2,88 Milliarden Dollar. Der Reingewinn legte 45,6 Prozent auf 1,21 Milliarden Dollar zu.