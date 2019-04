Dies, obwohl die Zahl der durchgeführten Flüge gegenüber März 2018 um 2,7 Prozent stieg.

Gemessen an Sitzkilometern (ASK) erhöhte die Swiss ihr Angebot um 1,3 Prozent, wie am Donnerstag aus der Publikation der Verkehrszahlen hervorging. Die verkauften Sitzkilometer sanken in der Folge aufgrund der Stagnation bei den Passagierzahlen um 1,2 Prozent.

Die Auslastung der Swiss-Flüge - der sogenannte Sitzladefaktor - reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls und zwar um 2,0 Prozentpunkte und lag durchschnittlich noch bei 80,7 Prozent, wie dem Communiqué zu entnehmen war.

Betrachtet man das gesamte erste Quartal 2019, so gelang der Airline, die zur deutschen Lufthansa-Gruppe gehört, eine Steigerung von 2,1 Prozent bei der Zahl der beförderten Passagiere. Insgesamt führte die Swiss von Januar bis März 33'743 Flüge durch, was eine Steigerung von 4,2 Prozent bedeutet.

(AWP)