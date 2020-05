Finanzielle Angaben zur Transaktion und zum übernommenen Unternehmen machte die seit vergangenem Herbst an der SIX kotierte Gesellschaft in einer Mitteilung vom Mittwoch keine.

Durch die Übernahme würden neue Funktionen für die Automatisierung und Sicherheit der Cloud hinzugefügt, teilte das Stanser Unternehmen weiter mit. Dadurch werde die Entwicklung hin zu einer innovativen Cloud-Management-Plattform beschleunigt.

GorillaStack wurde den Angaben zufolge 2015 in Sydney gegründet und ist eine Plattform für Cloud-Kostenmanagement und Echtzeit-Event-Monitoring für Amazon Web Services (AWS).

(AWP)