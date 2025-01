Logitech habe erneut ein solides Quartal abgeliefert und die Guidance erhöht, schrieb der Vontobel-Analyst Michael Foeth in einer Kundennotiz am Mittwoch. Er passe seine Schätzungen deshalb nach oben an. Das Momentum bleibe in allen Regionen gut und auch in China zeigten sich Verbesserungen. Der Vontobel-Experte weist zudem auf die exzellente Kostendisziplin hin. Damit wurden die Margenerwartungen klar übertroffen.