Am Sonntag wurde es als "umfassendste Transformation" der Deutschen Bank seit Jahrzehnten vorgestellt. "Wir packen all das an, was notwendig ist, um das volle Potenzial unserer Bank zu entfalten: unser Geschäftsmodell, unsere Kosten, unser Kapital und unser Führungsteam", sagte Konzernchef Christian Sewing am Sonntag.

Die geplante Radikalkur sieht so aus: Bis Ende 2022 sollen die Kosten um sechs Milliarden Euro auf 17 Milliarden gekürzt werden. Aus dem weltweiten Aktienhandel will sich die Deutsche Bank komplett zurückziehen, der Anleihenhandel wird deutlich verschlankt. Für 2019 und 2020 soll es keine Dividende geben, im laufenden Jahr fällt ein Verlust an. Dem Umbau werden rund 18'000 Jobs zum Opfer fallen - das ist jede fünfte Stelle.

Aktionäre nahmen diese Meldung am Montag zunächst mit Wohlwollen auf. Kurz nach Börseneröffnung steigt die Deutsche-Bank-Aktie um bis zu fünf Prozent an. Doch die Gewinne bröckeln sehr schnell weg, kurz nach 11 Uhr dreht die Aktie bereits ins Minus:

Kursentwicklung Deutsche-Bank-Aktie am Montagmorgen, Quelle: cash.ch

Gut kam an der Börse anfänglich an, dass die Bank beim Umbau auf eine Kapitalerhöhung verzichtet - welche zu einer Verwässerung des Aktienkurses geführt hätte. Zudem wird das hochriskante Investmentbanking massiv reduziert und der Fokus mehr auf das "langweiligere", aber auch zuverlässigere Geschäft mit Privatkunden und Unternehmen gesetzt.

Einige (allerdings wenige) Experten zeigen sich vom Kurswechsel begeistert: "Diese Vorgehensweise ist uneingeschränkt positiv zu werten", schreibt Michael Hünseler, Fondsmanager von Assenagon. Zwar sei die neue Strategie nicht ohne Risiko, doch sei es alles in allem ein konsequenter, mutiger und überfälliger Schritt für die Deutsche Bank.

Auch die Ratingagentur Moody’s wertet die Radikalkur positiv. Der beschleunigte Umbau der Bank und die Verkleinerung von Geschäften, die dauerhaft nicht in der Lage waren, akzeptable Renditen zu erzielen, werde sich positiv auf die Kreditwürdigkeit auswirken. Moody’s aber noch an, dass es mehrere Quartale, wenn nicht Jahre dauern werde, um eine ausgeglichenere und nachhaltigere Profitabilität zu erreichen.

Keine klare Trendwende in Sicht

Es darf nicht vergessen werden, dass sich die Deutsche Bank mit der drastischen Kürzung im Investmentbanking aus einem Geschäftszweig zurückzieht, der noch vor der Finanzkrise 2007/08 für über 70 Prozent des Konzerngewinns verantwortlich war. Das Kerngeschäft mit Unternehmen und Privatkunden hingegen ist zwar stabil, aber eben auch margenschwach.

Wenig Begeisterung ist daher etwa bei Eoin Mullany, Analyst bei der Berenberg Bank, auszumachen. Er sieht den jüngsten Restrukturierungsversuch der Deutschen Bank radikaler als frühere Bemühungen. Das ändere allerdings nichts an der Tatsache, dass die Deutsche Bank in einem Geschäft tätig sei, das sich in einem strukturellen Niedergang befinde (Investmentbanking) und in einem, in dem die Margen hauchdünn seien (deutsches Privatkundengeschäft). Sein Tipp an Investoren: "Wir würden jeden Kursanstieg zum Verkauf der Aktie nutzen, weil es bei der Strategie erhebliche Umsetzunsgrisiken gibt und beim Kapital wenig Spielraum für Fehler."

Überhaupt ist die Analystengilde sehr skeptisch: Gemäss Bloomberg haben sich am Montag bislang insgesamt zehn Analysten zur Deutschen-Bank-Aktie geäussert. Davon empfehlen sieben die Aktie zum Verkauf, die restlichen drei sind neutral. Das durchschnittliche Deutsche-Bank-Kursziel aller abdeckenden Analysten liegt derzeit 6 Prozent unter dem aktuellen Kurs von 7,30 Euro.

Möglicherweise kann mit der Ankündigung zwar ein weiterer Kurszerfall der Deutsche-Bank-Aktie verhindert werden, doch keine klare Trendwende mit steigenden Kursen ist nicht in Sicht. Der deutsche Aktienexperte Alfred Maydorn beschreibt es in seinem "Börsenbrief" so: "Wenn man aus einem Sportwagen den kaputten Turbo ausbaut, anstatt ihn zu reparieren, kann man eben keine besondere Beschleunigung mehr erwarten."