Die U-blox-Papiere notieren um 9.20 Uhr bei sehr hohen Volumina rund knapp 12 Prozent im Minus bei 81,20 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) zieht derweil um 0,19 Prozent an. Die U-blox-Aktien gehörten schon bislang mit einem Wertverlust von über 50 Prozent seit Anfang 2018 zu den am schlechtesten rentierenden Titel am Schweizer Aktienmarkt.

Die Gewinnwarnungen für 2018 und 2019 seien "relativ stark ausgefallen", schreibt der Experte der ZKB. Er erklärt sich diese mit einer schwachen Nachfrage vor allem aus China, etwa nach Zeitgebern in Mobilfunk-Basisstationen. Weitere Gründe seien der Verbreitungsstopp bei Mietvelos in China und erneut die generellen Zurückhaltung wegen der Handelskrise zwischen den USA und China. Er werde seine Schätzungen recht stark kürzen müssen, so der ZKB-Analyst.

Zweite Zielsenkung

Der Analyst von Vontobel erinnert daran, dass das U-blox-Management nun bereits zum zweiten Mal die Ziele für das laufende Jahr gesenkt habe. Dies zeige ihm, dass die Visibilität gering sei. Von dem her seien auch die neuen Ziele für 2019 und die Mittelfristziele für 2022 mit einem hohen Mass an Unsicherheit versehen. Er bestätigt seine "Sell"-Einstufung und halbiert das Preisziel auf 62 Franken.

Der Experte von Baader Helvea bleibt hingegen bei seiner "Buy"-Einstufung und dem Kursziel von 140 Franken. Doch auch hier gibt es mehr als nur ein Stirnrunzeln. Dies gilt vor allem für den Margenausblick 2019, der von einer EBIT-Marge von nur noch rund 8 Prozent ausgeht. "Im Moment haben wir keine Erkenntnisse, ob dies eine Folge einer geringeren Bruttomarge oder steigender Kosten ist", schreibt er.

Diese Guidance löst auch bei den anderen Analysten Rätselraten aus. Die ZKB geht davon aus, dass sie eine Folge stark erhöhter Ausgaben für Forschung und Entwicklung ist. So habe U-blox in China ein neues Designcenter in Betrieb genommen, zudem setzten nun Abschreiber auf Entwicklungskosten ein. Vontobel mutmasst zudem, dass die für die Folgejahre angekündigte Erholung der EBIT-Marge wohl nur mit "signifikanten Investitionskürzungen" erreichbar sei.

(AWP)