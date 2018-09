Der Elektroauto-Pionier teilte am Freitag mit, Chefbuchhalter Dave Morton verlasse nach nur einem Monat im Amt den Konzern mit sofortiger Wirkung. Er fühle sich unwohl mit dem Ausmass des öffentlichen Interesses, das Tesla auf sich ziehe, und mit dem Arbeitstempo. Morton habe darauf hingewiesen, dass es keinerlei Streitigkeiten mit der Tesla-Führung gebe und auch nicht über die Finanzberichtberichterstattung des Unternehmens. Die Tesla-Aktie verlor vorbörslich mehr als fünf Prozent.

BREAKING: *TESLA HR CHIEF SAYS SHE ISN'T RETURNING FROM LEAVE

STOCK DOWN 7.5%https://t.co/pvidaj2ets pic.twitter.com/0YZkE8TeLd

— Joe Weisenthal (@TheStalwart) 7. September 2018